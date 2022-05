Sabrina METRAH

Forte d'une expérience significative dans l'élaboration, la construction et la gestion de collection de PAP féminin haut de gamme et d'une double compétence style et marketing ainsi que d'un esprit pro-actif, je suis rapidement opérationnelle.

Ayant exercé mon métier dans des entreprises de toutes tailles et aux univers variés (PAP moyen et haut de gamme, luxe, uniformes ou encore dans la fourrure…), mon parcours professionnel m’a permis d'occuper des fonctions transversales à responsabilité nécessitant un esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'un grand sens de l'initiative et des responsabilités.

Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Si mon profil vous intéresse, je vous invite à mon contacter.



Compétences:



Stylisme-Conception

PAP féminin / Fourrure/cuir

- Identification des tendances,

- Conception des thématiques Mode,

- Détermination gammes de couleurs,

- Réalisation croquis, fiches techniques et cotations,

- Pilotage des achats matières, fournitures,

- Mise au point et validation des prototypes,

- Lancement des collections auprès des façonniers,

- Définition des fournisseurs,

- Suivi fabrication et contrôle qualité.



Marketing/ Communication

- Construction de l’identité d’une marque,

- Etude commerciale et veille concurrentielle,

- Définition de la stratégie marketing,

- Prise en charge du développement de collection,

- Suivie des budgets achats,

- Elaboration du catalogue et du brief commercial.

- Chargée de relation clientèle sur salons spécialisés.



Management

- Encadrement de l’équipe du studio,

- Coordination des activités,

- Gestion des plannings.



Mes compétences :

Styliste de mode

Management

Marketing/Communication

Commercial

Conception

Pack office

Power point

Photoshop

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop