Sami EL AABID

Je dispose d’un master international spécialité génie électrique et systèmes électriques, option électronique de puissance avancée à l’école INP-ENSEEIHT à Toulouse. En plus, j’ai un diplôme d’ingénieur en génie électrique de l’ENSEM de Casablanca et un master énergie et systèmes embarqués de l’UTBM à Belfort. Actuellement en fin de contrat ingénieur au sein du laboratoire Laplace pour travailler sur un projet en collaboration avec Airbus, je vous fais part du grand intérêt et de la motivation que j'éprouve envers un éventuel poste d'emploi.



Je me tiens à votre entière disposition pour un entretien afin de vous démontrer mes motivations et vous fournir toutes informations complémentaires. N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail: sami.elaabid@gmail.com



En vous remerciant de l’intérêt que vous porteriez éventuellement à ma candidature.



Mes compétences :

Construction Mécanique, RDM, hydraulique industrie

Automates programmables, régulation et asservissem

Commande avancée des actionneurs électriques et de

Comptabilité générale, Management des organisation

Programmation/ langages : C, Visual Basic, HTML, U

Systèmes mobiles : Systèmes électriques et hybride

Dimensionnement des installations électriques

Energies nouvelles et renouvelables

Logiciels : Matlab Simulink, Saber, Autocad, Psim,