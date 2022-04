Sami MNASSER

Management : Animer, conseiller, coordonner, gérer et contrôler les équipes

- Animation d’équipes commerciales sédentaires (cadres/agents de maîtrise) - 4 à 12 personnes

- Montée en compétences des membres de l’équipe et évolution interne/Externe.

- Contrôle et reporting des résultats, veille concurrentielle

- Création et mise en place d’une nouvelle équipe commerciale

- Recrutements (profil : cadres/agents de maîtrise)



Gestion commerciale : Elaborer, Diriger, Contrôler la stratégie commerciale

- Anticiper et élaborer l’orientation statégique à mettre en place

- Mise en œuvre de la politique commerciale

- Prévision et dispatch des objectifs

- Mise en place d’outil informatique de suivi et contrôle opérationnel des résultats commerciaux



Développement commerciale : Négocier, Fidéliser, Gérer, Développer le chiffre d’affaires

- Encadrement d’une équipe d’ingénieurs commerciaux Grands Comptes - Fidélisation

-Encadrement d’une équipe d’ingénieurs commerciaux Grands Comptes - Acquisition

-Support commercial avec actions proactives sur l’intégralité du portefeuille

-Mise en place d’opérations nationales E-Mailing / Campagnes d’appels

-Déploiement d’Accords Cadres (Suivi des taux de couverture, de contacts et de ventes)



Mes compétences :

Animation

animer

Anticiper

Chef des ventes

Commerciale

dynamique

fidéliser

Informatique

Management

Manager

Négociation

Rigueur

Telecom

Télémarketing

Televente

Vente

ventes

Développement commercial