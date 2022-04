Samira CHEKALIL

Après des études en psychologie du travail et une expérience professionnelle de 2 ans en collectivité territoriale, j'ai décidé de m'ouvrir à une culture différente. Ainsi, j'ai passée 8 mois en Australie où j'ai travaillé et voyagé, expérience très enrichissante qui m'a beaucoup apportée tant au niveau professionnel que personnel. A mon retour en France, j'ai travaillé pour une ONG avant de rejoindre Relais Colis. Actuellement, je recherche une nouvelle opportunité qui me permettra de donner un nouvel élan à ma carrière.



Mes compétences :

Psychologue

Psychologue du travail

Ressources humaines

Management

Gestion de projet

Droit social

Paye/Prsi

Microsoft Outlook

Sieges

Psychologie du travail