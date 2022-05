Sandrine MOUGIN

Après sept années à travailler en agence de voyages, j'ai aimé pouvoir conseiller et guider les clients dans leur choix de vacances avec une véritable connaissance des destinations et des produits.

Ainsi, j'ai pu découvrir de magnifiques régions du monde comme l'Ile Maurice, L'Ecosse, Marie Galante, le Sénégal, la Guyane, notamment l'Approuague, le centre spatial à Kourou.



La maternité a fait émerger des valeurs éducatives et m'a mené vers d'autres choix professionnels, je suis aujourd'hui Educatrice de Jeunes Enfants diplômée en juillet 2017.



Mes compétences :

Education

Psychologie

Relation Humaine

Tourisme

Voyages

- animation de réunion, travail en équipe pluridis