Sandrine OLLIVIER

Je m'occupe actuellement du service recherche et développement. Mon travail consiste actuellement à développer de nouveaux produits c'est à dire recherche fournisseurs matières premières et emballages, formulation, développement industriel, formation du personnel, réalisation des coûts de revient mais aussi suivi des nouveaux produits et produits existants au quotidien afin de remédier aux problèmes qui peut avoir.



Mes compétences :

R&D

Agroalimentaire

Recherche

Qualité

Innovation

Gestion de projet

Analyse sensorielle