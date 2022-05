Sandrine PEYRON

En poste depuis 8 ans , voici mes principales compétences



Techniques et Process achats :

Gérer les consultations et appels d'offres en vue de référencement. Rédiger un cahier des charges. Négocier les contrats. Suivre les contrats fournisseurs en veillant au respect des engagements et de la législation en vigueur. Assurer une veille Marché



Conduite de missions en mode projet:

Animer une équipe. Définir les tâches et le déroulement du groupe de travail. Mise en place d’actions correctives. Travailler sous certification Iso 9001



Management : Encadrement d’acheteurs juniors



Relationnel:

Assurer l’interface Fournisseurs /Clients. Suivi de la qualité relationnelle et commerciale des industriels avec les plateformes de distribution. Expérience à l’international



Finance :

Définition de la stratégie. Elaboration d’un budget. Reporting. Amélioration du cash flow



Capacité d’analyse:

Identification des besoins. Analyse des offres.