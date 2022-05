Mes compétences :

DIAGNOSTICS FINANCIERS DE SATELLITES

ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIERE DE COLLECTIVITES L

AUDIT LEGAL

ELABORATION, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI REPORTING

ORGANISATION ET CONDUITE DU CHANGEMENT

EVALUATION DE POLITIQUES PUBLIQUES

ETABLISSEMENT ET EXECUTION DU BUDGET, PAIE, FORMAT

Finances publiques

Contrôle de gestion