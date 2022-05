Sandrine SAISON

Forte d'une expérience de 15 ans auprès de Clients de tailles et de secteurs variés, j'ai développé des compétences managériales et opérationnelles tant avec mes collaborateurs qu'en transversal (de la prise de commande au règlement)



Mon souci permanent de l'amélioration de la satisfaction Clients, de l'augmentation et de la sauvegarde du CA m'ont permis de gérer différents projets de la mise en place du changement (humain et technique) à la création d'un département au service des Clients.



Mon esprit d'analyse et de synthèse, ma rigueur et mon sens de l'organisation m'ont permis d'appréhender les problèmes afin de définir les actions correctives appropriées.



Pragmatique, axée sur les résultats et l'atteinte des objectifs de l'Entreprise, je suis à même de fidéliser et développer votre base Clients.



Mes compétences :

Management

Management de la qualité

Management de projet

Management d'équipe

Management opérationnel

Cash management

ADV

P&L management

Client Relationship management

Clients grands comptes

Gestion des compétences

Conduite du changement

Conduite de projets

Management transversale et opérationnel

Facturation……

Front/Back/Middle Office

Formation

Conflit du travail

Six sigma

Support commercial

Litiges clients

Process improvement

Process management

Coaching d'équipe

Négociation commerciale. recouvrement

Service client

Restructuration

