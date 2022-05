Sandrine TATY

Bonjour,



Titulaire d'un master en psychologie du travail, spécialisation santé et sécurité au travail, je viens tout juste de terminer mon stage de fin d'étude que j'ai réalisé au sein d'un organisme social au pôle qualité, préventiion, environnement, organisation.

Mes missions ont été diverses et variées mais oeuvraient toutes pour un seul et même but la protection des salariés et par voie de conséquence la perennité de l'organisme.



Evaluation des risques professionnels (EVRP), analyse d'accidents, groupe de reflexion, conduite de changement...sont des compétences que j'ai pu acquérir durant mon stage.



Mes compétences :

Ressources humaines