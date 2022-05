Sandrine VILLAIN

J’occupe depuis plus de trois ans un poste de directeur de projet sur une TMA dans le domaine de l’énergie, ce qui m’a permis de développer un savoir faire d’organisation, de gestion et de pilotage de projet avec des équipes projets de forte taille (une cinquantaine de ressources) autour de technologies aussi bien matures que plus récentes.



Je souhaite continuer à évoluer avec succès sur des projets ou TMA ambitieuses au sein d’équipes motivées et étoffées.



Autonome, je m’adapte rapidement à de nouveaux contextes en mettant mes compétences organisationnelles et relationnelles à profit aussi bien avec des interlocuteurs client que projet.



Mes qualités d’écoute et de leadership sont mises au service du client et des équipes pour assurer la satisfaction client et la qualité de la prestation.



Mes compétences :

Chef de projet

Directeur de projet

Leadership

Manager

Négociation

négociation client

Qualité

Rigueur