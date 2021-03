Sebastien COTILLARD

Bonjour,



Développeur expérimenté, 8 ans.

Opérationnel sur

- C++ (C99, spec 2003, spec 2009)

- iOS, Swift, Objective-C

- PHP ; CSS, HTML 4/5

- MySQL et variants (Maria), Microsoft SQLServer, PostgreSQL

- C-# Sharp .Net Core, ADO, LinQ



Administrateur système de formation, j'acquiesce d'une solide expérience dans sur serveur Linux (Centos/Plesk, Debian/Ovh release, Slackware)



En dehors de mon milieu professionnel, je participe à la vie associative auprés du "club électronique de Ronchin" depuis 15 ans, animant des réunion sur la programmation dans un public éclectique