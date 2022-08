Sébastien DÉSAUNAY

Consultant fonctionnel sur Microsoft Dynamics AX et Microsoft Dynamics Finance & Operations, je contribue à la mise en place de cet ERP chez les clients, outil majeur dans la gestion des sociétés, sur de nombreux domaines.

Cet élément indispensable pour le décisionnel, me permet de continuer à enrichir mon expérience professionnelle en découvrant le fonctionnement de différentes entreprises, leur culture, en échangeant avec les personnes des différents services. Mon expérience de contrôleur de gestion est un atout pour mon métier, et le fait de continuer à cotoyer les mêmes interlocuteurs / métiers, me permet de garder un lien avec mes premières expériences professionnelles de CDG.

Donner du sens aux chiffres, aider à la prise de décisions, chercher et élaborer la stratégie; voici ce qui m'a attiré dans le métier de contrôleur de gestion. Souhaitant travailler sur une autre fonction dont s'occupe les CDG, la contribution à la mise en place d'ERP, je me suis orienté vers le métier de consultant fonctionnel.

En effet, lors de mes expériences antérieures, j'ai pu travailler sur différents ERP, et donc connaître des périodes de migration.

Mes expériences antérieures de contrôleur de gestion m'ont permis de travailler sur les fonctions les plus courantes comme le reporting, le suivi de budget et d'activité; mais aussi sur des missions plus spécifiques, telles que la réduction de coûts au sein de services et sur des contrats avec des fournisseurs.



Mes compétences :

Microsoft Dynamics AX

Reporting

SSAS (SQL Server Analysis services)

SSIS (SQL Server Integration services)

Lasernet