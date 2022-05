Sébastien GUMBEL

Contrôleur de gestion de formation, j'ai mis mon savoir faire et mon analyse à disposition de la direction pour l'aider dans les prises de décisions opérationnelles, financières et stratégiques.

Ma curiosité et mes compétences m'ont également permis de m'occuper d'une partie du commerce représentant près d'un tiers des volumes commercialisés, ainsi que de la gestion des systèmes d'informations.



Mes compétences :

Négociation de contrats

Gestion système d'information

Gestion des stocks

Gestion de la production

Gestion du temps

Comptabilité

Planning Ordonnancement