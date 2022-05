Sebastien IMHOFF

R&D Senior Leader au profil international, très orienté business, consommateur, innovation et collaborations cross-fonctionnelles, reconnu pour son leadership, sa capacité à construire et gérer des équipes multiculturelles et à délivrer des résultats dans des environnements complexes/globaux.



Mon activité professionnelle m'a amené à travailler dans 4 pays sur 3 continents (Australie, France, Allemagne, Etats-Unis), dans des contextes souvent difficiles (redressement d'entreprises et/ou BU), et à construire, former et développer des équipes très performantes composées d'associés de plus de 10 nationalités différentes. Le coeur de mon expérience est en FMCG dans le domaine alimentaire mais je possède également une expérience en recherche, en distribution et consulting/prestation de service.



Mes spécialités : Développement et déploiement d'une stratégie d'innovation, Consumer lead Innovation management, développement produit, process, technologies et matières premières, Management d'équipes multiculturelles, Change management.



Mes compétences :

Change Management

Innovation

Leadership

Management Multiculturel

Stratégie

Entreprenariat

R&D

Gestion de projet