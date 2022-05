Sébastien JACOB

Actuellement consultant chez Altran, je suis en mission à la SNCF en tant que Chargé d'affaires sur plusieurs offres internes à la société. Polyvalent et autodidacte, j'ai une appétence pour le digital et la gestion de projets. Le secteur des industries culturelles, de l'information et de la communication m'intéresse particulièrement. Je reste à l'écoute des opportunités qui se présentent à moi et suis toujours prêt à relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Planning stratégique

Community management

HTML 5

Internet

Microsoft Office

Gestion de projet

Adobe Creative Suite

Cahier des charges

Final Cut Pro

CSS

Communication

Webmarketing