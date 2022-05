HR Manager avec plus de 13 ans d'expérience en Europe, Moyen Orient et Afrique au travers de discipline diverses telles que le développement RH, la gestion des talents, la paye et avantages sociaux, le droit social, le SIRH ou encore la gestion des changements organisationnels d'entreprise.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Gestion des compétences

Formation

Compensation and Benefits

Management

Développement RH