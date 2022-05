Sébastien LAMURY

Fort d’une expérience de qualité durant 9 ans dans ma fonction de conseiller financier à la tenue de comptes chez TPS, j’ai pu développer des qualités professionnelles en étant attentif aux conseils donnés, disponible et dynamique. Ainsi, je suis à même de mener à bien des dossiers et de gérer des problèmes financiers clients et grands comptes.



Je souhaite m’impliquer dans tous les aspects de la vie d’une équipe. Mes qualités humaines et relationnelles permettront une intégration pleinement satisfaisante au sein de celle-ci.



Actuellement en poste chez Boursorama Banque



Mes compétences :

Conseiller clientèle

Contentieux

LITIGES

Relation clientèle