Sébastien NOSENZO

Spécialiste depuis 2004 sur les enjeux RSE et Qualité Sécurité Environnement attenants aux entreprises, je suis issu de deux formations :

- MASTER en Diagnostic Stratégie et Conduite de Projet d'Entreprises (2003)

- MASTER en Management Opérationnel en Développement Durable (2012).



Mes thèmes de prédilection :

- Responsabilité Sociétale et Développement Durable,

- Evaluation et gestion des risques,

- Santé & Sécurité,

- Management Qualité,

- Environnement,

- Sécurité Alimentaire,

- Sûreté.



Référentiels :

* ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 26000...

* Référentiels Spécifiques : MASE, SQAS, AFAQ Qualité de Services, Labels Diversité et Egalité Professionnelle...

* Outils & Méthodes Qualité (5S, AMDEC, HACCP, Arbre des causes...)

* Réglementations spécifiques : SSE (Code du Travail & Environnement, ICPE...), RGPD (Réglementation Générale de la Protection des Données)



Missions exercées pour le Groupe JLO :

* Référent interne QSE et RSE

* Gestion de la cellule appels d’offres

* Délégué à la protection des données (DPO)

* Expert Sécurité (prévention, Duerp...) pour les projets clients du Groupe



Mes compétences :

Audit interne

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

RGPD Protection des Données

Formation professionnelle

Conseil aux entreprises

Réponse aux appels d'offres

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Développement durable

Évaluation des risques professionnels

Management de la qualité

Sécurité au travail