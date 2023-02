Séverine RULLIER

Après de nombreuses expériences de terrain dans l'animation et le développement de projets de Développement Durable et d'éducation populaire, j'ai décidé de créer ma propre activité.



Prochainement, Le Ver Luisant vous accueillera le midi pour un déjeuner rapide sain et à base de produits locaux et bio. Et, à l'heure du goûter, place aux enfants pour une pause gourmande.



Également au menu : des ateliers cuisine, goûter d'anniversaire, brunch, ...



Mes compétences :

Culture

Culture scientifique

Culture scientifique et technique

Développement durable

Développement local

Economie

Économie sociale

Education

Education populaire

Environnement

Ess

Technique