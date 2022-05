Sheung LAU

Management direct et transverse



Programme de transformation digitale en mode agile

Go-to-market SaaS et distribution API



Gestion de projets complexes en environnement international avec pilotage de budget



Marketing produit et promotion



Partenariats en environnement international dans les domaines du contenu numérique, des applications mobiles, des services géo-localisés et plate-forme de service



Mes compétences :

Mobile

Marketing

international

Carte à puce

Gestion de projet

Télécommunications

Localisation

Sourcing

Web

Internet