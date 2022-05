Assurer la préparation et la mise en œuvre des actes administratifs et des actions en matière de gestion réglementaire et de gestion des Ressources Humaines

Assurer les reportings et les études RH, y compris en matière de rémunération



Mes compétences :

Quadratus

Microsoft Office

Ressources humaines

Droit du travail

Paie

Anael

Recrutement

Astre

Zadig hypervision