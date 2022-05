Solen TANGUY

Mes différentes fonctions m'ont aménée à développer des compétences variées en matière de Ressources Humaines comme l'aide à la réflexion et appui aux Dirigeants pour la détermination des organisations générales, industrielles et

commerciales.

J'ai pu travailler sur l'élaboration et déploiement des projets de réorganisation de l’entreprise.



J'ai assuré la conduite de la gestion du personnel et l'application de la réglementation sociale en intégrant les règles et les procédures du droit du travail.



Travaillant dans des strutures multi sites, j'ai conseillé et assisté les responsables hiérarchiques dans leur gestion opérationnelle RH et dans cadre des relations avec les instances représentatives du personnel.



J'ai également élaboré et mis en oeuvre les moyens quantitatifs et qualitatifs (gestion de l'emploi, recrutement, formation) nécessaires à une optimisation ou une adaptation des ressources humaines aux finalités stratégiques de l'entreprise.



J'ai eu en charge l'établissement et la gestion de la politique de rémunération, le Contrôle et la gestion de la masse salariale.



Pour mener à bien mes missions, j'assurais l'animation et le management équipe Ressources Humaines (paie, juridique, formation, recrutement)



Mes compétences :

Multi sites

Ressources humaines