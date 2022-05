Sonia BOHLI

Je commercialise en mode projet une offre de services dans le domaine de la paie et des ressources humaines pour les grands comptes.



Je maîtrise tout le processus de vente depuis l'analyse de besoins, la réponse aux appels d'offres, le management de l'avant vente jusqu'à la négociation contractuelle et le lancement du projet.

Mes interlocuteurs sont les DG, DAF, DSI, DRH,...



Quelques comptes signés : Schering-Plough, Aptar Group, Econocom/ECS, ArcelorMittal, Nespresso, Gemalto, Freescale, Union InVivo, Intitut Français du Pétrole, Go Sport,...



Mes compétences :

BPO

Commercial

Externalisation

GRH

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'Affaires

Outsourcing

Paie

Ressources humaines

SIRH