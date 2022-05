Sonia DESMARCHELIER - LEVILLAIN

Pédagogue du Travail et des Organisations, et Spécialiste en prise de scène, intelligence relationnelle, charisme et leadership.



Diplômée de L'IESEG - School of Management, je réalise ma dernière année de Bachelor in Business Administration à l'Université d'Alberta (Canada Anglophone).

J'ai débuté ma carrière dans le développement international en vente à distance pour le groupe PPR, puis j'ai rejoint la centrale d'achat de l'enseigne Picwic (entreprise Mulliez), Grande Surface Spécialisée dans le jouet et les loisirs créatifs. J'ai ensuite occupé les fonctions de chef de produit et directrice de magasin.



Passionnée par la relation humaine et le développement des compétences, j'ai étudié les mécanismes de la compréhension, l'adhésion et la motivation, notamment dans le cadre du travail, et me suis orientée naturellement vers les métiers de la formation.



Mon objectif est de contribuer à faire vivre des organisations plus fluides, simples, réactives et adaptables, plus performantes, grâce et avec des salariés plus heureux, plus créatifs, qui peuvent développer leurs compétences et prendre plaisir à construire la belle histoire de leur structure.



Chanteuse, créatrice et interprète de spectacles musicaux, j'utilise cette dimension au service de la relation humaine, notamment pour communiquer, convaincre, repérer et développer son charisme, partager les émotions nécessaires sur des contenus techniques, scientifiques, organisationnels ou managériaux.



J'ai créé mon entreprise T&MA - Travailler & Manager Autrement en 2011. Je réalise toutes mes interventions en français et anglais et suis habituée à développer ma pédagogie dans des milieux interculturels d'horizons variés (Inde, Colombie, Pays-Bas, Chine, Taiwan, Turquie, Tunisie, Espagne, Grèce, Italie, Etats-Unis, Canada, Mexique, Russie, etc.).



Pour travailler en équipe, associer les points de vue, développer les synergies nécessaires à la conduite de nos projets et de nos entreprises, T&MA est membre partenaire du réseau AVANCE et s’intègre à une équipe pluridisciplinaire dont le but est « d’œuvrer pour un monde du travail meilleur pour tous ».



Notre équipe regroupe des experts en management, organisation, pédagogie, sociologie, psychologie, psychologie du travail et économie. Nous cultivons et partageons cette expertise en s’appuyant sur les dernières découvertes de nos domaines, nos recherches personnelles et sur notre forte expérience terrain depuis 1995.



Nous concevons nos interventions et animations sur-mesure selon les problématiques et besoins de chacun de nos clients.



Nos équipes T&MA et AVANCE développent l’utilisation de pédagogies originales, ludiques et alternatives, respectueuses du fonctionnement de l’Homme et de l’intelligence qui le caractérise. Elles sont fondées sur le déplacement du point de vue des participants pour « apprendre à voir les choses autrement », et toujours avec plaisir. Nous cultivons l’utilisation de nos talents pour mettre en vie nos animations.



