Sophie CAMBOUNET

Plus de 7 ans d'expérience comme chef de projet métier dans le digital (web/tablette/mobile) pour des clients Grands comptes (Orange, SFR et PagesJaunes)



Mes spécialités :



- la coordination (interface avec toutes les membres du projet : équipe de développement, ergonome, chef de produit et design)

- la relation client (des clients toujours satisfaits et une capacité à fidéliser)

- L'analyse statistique (maîtrise de Google Analytics, Xiti)

- Les langues (bilingue en anglais et pratique courante de l'italien)



Savoir-faire : gestion projet web/tablettes/mobile, méthode Agile, parcours clients, story-board, reporting, Microsoft Office, marketing mobile



Mes compétences :

Marketing digital

Gestion de projet

Marketing mobile

B2B

Musique

International

Chef de produit

Word

ezpublish

Powerpoint

Google analytics

Sites web

Excel

Axure