Stephanie CAMBOUNET

De formation ingénieur en éléctronique diplomées de l'ENSERG, je possède 7 années d'experience dans la conception de composants electroniques complexes.

Aprés 2,5 annees au sein de Thales microelectronics en tant que consultante pour Alcatel, STMicroelectronics et Texas Instruments, j'ai choisi de rejoindre TI afin de prendre part a des projets innovants a la pointe des technologies submicroniques (45 nm) pour le developpement de circuits intégrés dédiés à la téléphonie mobile.

Au cours de ces 5 dernières années j'ai donc évolué dans un environnement international, multiculturel et tranversal dans un poste à la fois technique et relationel que j'ai particulièrement apprécié.

Mon dernier role de responsable des activités de test m'a non seulement permis d'encadrer une équipe de conception de 6 à 10 personnes mais aussi d'assurer l'interface avec les équipes de qualité, de qualification du produit, de caractérisation du process de fabrication ou de l'analyse des défaillances.



J'ai délibérément choisi de quitter TI recémment afin de poursuivre mon parcours sur une nouvelle route: celle des produits éléctroniques pour l'aéronautique ou le spatial. Je suis actuellement a l'ecoute de toute proposition de poste privilégiant les connaissances techniques, les aspects relationels (clients/fournisseurs/internes) et les problématiques qualité.



Mes compétences :

Communication

Conception

Coordination

Coordination technique

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Esprit d’analyse et de synthèse

Gestion de projet

Méthodique

Organisée

Réactive

Rigoureuse

Sens de la communication

Synthèse

Technique

Test