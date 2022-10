Sophie DEGANO

GRÂCE À ELLES, est un projet qui a pour objectif de mettre en lumière l’engagement des femmes à travers l’Histoire, d’affirmer leur présence.

Invisibles dans la plupart des études historiques, leur présence et leur apport bien réels sont oubliés, minorés ou occultés. Je souhaite y remédier à ma manière, par la voie artistique, par ces portraits de femmes françaises, aujourd’hui disparues, qui ont contribué à faire avancer la société. La plupart, méconnues du grand public, ont marqué leur temps et ouvert des voies nouvelles dans un des champs de l’activité humaine.

L’objectif est de graver 60 portraits de femmes, un texte explicatif pour chacune d’elles et l’édition d’un livre.

Voici quelques portraits de femmes gravées.



