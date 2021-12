Sophie LE DAIN

Assistante de Direction, Office Manager



J'ai démarré ma carrière au sein de la société Telesystemes (filiale du groupe France Telecom) en tant que Secrétaire puis Assistante Juridique Immobilier et Assurances chez Sema Group qui entretemps avait racheté Telesystemes. J'y suis resté 13 ans. J'ai acquis de nombreuses compétences durant cette période passionnante qui accompagnait le boom de la téléphonie mobile/internet.

J'ai continué dans ces mêmes domaines jusqu'en 2002 avec une orientation vers l'Assistanat de Direction.

Pour des raisons personnelles, j'ai été amenée à travailler en Contrat à Durée Déterminé et en Interim. J'ai ainsi eu l'occasion de parfaire mon expérience par de nombreuses missions d'Assistante de Direction dans de belles entreprises dynamiques (secteurs Informatique, Telecom, Pétrolier, Luxe...).

En 2007, j'ai rejoins le Groupe Holcim en Contrat à Durée Indéterminé, dans le domaine des matériaux de construction (ciment/béton/granulats) où j'ai occupé le poste d'Assistante du Président et du Directeur Commercial. J'ai occupé ce poste durant 8 années qui ont été très riches dans un monde pragmatique et concret.

Depuis je complète ma formation en langue anglaise et m'investis dans le monde passionnant de l'Associatif (association Petits Frères des Pauvres) .

Forte de mon expérience sérieuse et solide, Je suis à l'écoute pour un nouveau challenge.



Mes compétences :

Microsoft Office

SAP

Autonomie professionnelle

Organisation d'évènements

Aisance relationelle

Microsoft Outlook

Travail en équipe

Gestion d'agenda

Google Drive

Gestion de projet

Gestion de dossiers

Outlook

Team building

Assistanat commercial

Créativité

Relationnel

Ecoute

Diplomatie

Analyse des besoins

Assistanat de direction

Rédaction