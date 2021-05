Sophie VIDAL

20 ans d'expérience Marketing & Communication, dans les secteurs des PGC, du sélectif, le retail et dans l'Enseignement Supérieur, en France et à l'international :



- Expertise Marketing : création et développement de marque/enseigne à forte notoriété

- Expertise Communication : conception et création tous media, digital et off-line

- Création et animation de réseaux d'expertise

- Expérience internationale : Europe, Asie, US . Trilingue français-anglais-allemand

- Management direct et transversal



Mes compétences :

Marque Marque

Marketing Retail

Communication externe

International Marketing

Réseau de magasins