Stéphane BOURGEOIS

20 ans dans l'automobile

chargé de clientèle service,puis responsable Après-vente .



a l’écoute du marché





Profil polyvalent: technique, commercial

-Personnalité dynamique et autonome

-Esprit d'équipe

-Mobile et flexible

-Goût du challenge et pionner pour le développement d'affaire

-Intérêt constant pour l'actualité économique automobiles



Un parcours marqué par une grande diversité de responsabilités commerciales, techniques et de gestion dans le secteur automobiles.



Un CV généraliste rythmé par une expérience faite d'opportunités pour élargir et affirmer un horizon professionnel expérimenté.



Une volonté de s'investir à présent sur un projet professionnel durable et expert



La bonne gestion de l'humain est pour moi la première source de développement et de profit, particulièrement dans les métiers de la distribution .

automobile, BTP,etc.....



Mes compétences :

Gestion de production

Management d'équipes

Audit

Animation d'équipe

Consulting

Conseil

Négociation



Humaines/