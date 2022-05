Stéphanie ALLIET

Gestion - comptabilité :

- Suivi de l’activité - T2A

- Suivi des dépenses et des recettes

- Conception de tableaux de reporting

- Suivi de la masse salariale

- Comptabilité analytique



Stratégie:

- Analyse stratégique (Formation ESSEC)

­

Management:

- Gestion d’équipe

­

Système d’information:

- Refonte des outils de gestion

- Contrôles de cohérence dans le cadre de nouveaux logiciels



Informatique :

- Word, Excel, PowerPoint

- Business Object, SAP, HR Access.



Langues:

- Anglais (courant)

- Espagnol (professionnel et courant)



Mes compétences :

Analyse stratégique

Gestion de projets

Gestion administrative et financière