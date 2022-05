Stéphanie AZARETE

Psychologue du Travail, mes domaines de compétences ciblent :



Accompagnement:

- Bilan de compétences (cadres et non cadres; secteurs privés et fonction publique)

- Orientation/Reconversion

- Orientation scolaire



Conseil:

- Consultation individuel sur des thématiques de souffrance au travail

- Evaluation des Risques Psychosociaux

- Participation à un groupe de travail pluridisciplinaire sur l'accompagnement des Entreprises au changement



Recrutement:

- Etude de profil

- Techniques d'entretiens individuels

- Passation et interprétation de tests de personnalité et autres



Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Bilan d'orientation

Orientation

Recrutement

Risques psychosociaux

Santé

Santé au travail