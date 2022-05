Stéphanie BILLON

Experte en développement des compétences, le fil rouge de ma carrière s’est construit autour des axes travail-savoirs-formation. Liés aux mutations du travail et aux transformations digitales, mes champs d’intervention portent sur :

- le développement des pratiques collaboratives,

- l’accompagnement à la mise en mots de l’expérience, au repérage des situations apprenantes et des savoirs informels,

- le Digital Learning,

- la conception et le pilotage d’expérimentations centrées sur le partage des savoirs individuels et

collectifs.

- la qualité de vie au travail.



Très engagée dans le secteur social et médico-social et persuadée que le développement des compétences et la qualité de vie au travail joue un rôle primordial dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes les plus vulnérables, j’ai élaboré, en concertation avec des partenaires en Méditerranée, des dispositifs pédagogiques et des projets RH innovants.



Résolument tournée vers l’avenir, j’ai ensuite conçu et piloter des projets pédagogiques articulant Digital Learning et FabLabs éphémères dans le secteur de l’industrie de pointe en vue :

- de diffuser un socle commun de connaissances à destination de profils métiers variés,

- d’explorer de façon créative et ludique une nouvelle approche du «faire ensemble» et de faciliter une démarche de co-conception.



Une veille assidue des nouvelles formes et modalités de travail et des pédagogies agiles me permettent de concevoir et piloter des dispositifs innovants favorisant le décloisonnement des métiers et des services.

Passionnée d'open innovation, je m'intéresse aux innovations sociales et à toutes les expérimentations centrées sur les usages dans la création de la valeur.



Principaux champs de compétences :

Conception, conduite de projets stratégiques et transverses

Démarche d'évaluation

Analyse de situations complexes et recherche de solutions ad hoc

Ingénierie de dispositifs innovants

Veille sectorielle et développement de partenariats durables

Management et montée en compétence des équipes

Accompagnement des personnes



Profil Linkedin

https://fr.linkedin.com/in/stephaniebillon



Mes compétences :

Développement RH

Développement de partenariats

Développement de l'offre de service

Ingénierie pédagogique

Management de projet

Accompagnement au changement

Innovation pédagogique

Design RH et Design pédagogique

Coaching

Digital learning

Connaissance des réformes de la formation professi

GPEC