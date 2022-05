Je suis diplômée de Montpellier SupAgro depuis Novembre 2010 en tant qu'ingénieur agronome avec spécialisation en agroalimentaire et plus particulièrement en développement produit. J'ai effectué mon stage de fin d'étude au sein de la société Diana Naturals où j'ai poursuivi pendant un an en tant qu'ingénieur R&D.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Développement produit

Formulation

Nutrition