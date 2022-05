Stéphanie BRISON REYNAUD

Originaire du Sud de la Franceje suis allée sur paris en 2003 pour trouver un travail autre que saisonnier ce que j'avais déjà fait au préalable ( saison d'hiver à Chamonix et saison d'été en Ardèche ). Je suis restée 8 ans sur Paris et depuis février 2011 je réside sur Nantes. Sur Paris, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le même groupe : Apart Hotel Citadines, en 2003 je suis rentrée comme réceptionniste, puis de de 2004 à 2006 en tant que Chef de réception puis du 1er mars 2006 à février 2011 en tant qu'adjointe au directeur de résidence. Mes missions principales étaient la gestion du personnel : 40 personnes dans l'équipe ( réception étages, techniques, admin ), le recrutement des collaborateurs : diffusion d'annonces, prises de RDV, entretien d'embauche, contrat et DUE. Formation de chaque nouveau collaborateur au logiciel ainsi qu'à nos procédures. Ressources Humaines : variables de paie, gestion, animation et motivation d'équipes. Vérification des plannings élaborés par chaque chef de service.

Une autre mission importante dans mon ancien poste était la partie commerciale : définition de la stratégie commerciale, des tarifs, visites commerciales pour des groupes ou des salles de réunion, élaboration des contrats et facturation finale. Yield, revenue Management : gestion des disponibilités et tarifs sur sites internet tels expedia, booking.com,Orbitz, Stop sales.

Préparation et animation de réunion, ainsi que de son compte rendu, gestion administrative : courriers, réponses à des plaintes clients.

Préparation du pack budgétaire, et suivi du compte d'exploitation.



A ce jour je suis directrice de résidence au Park And Suites Elégance Saint Nazaire. Je suis rentrée dans le groupe en mai 2011.



