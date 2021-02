Stéphanie CLERC

#coaching #management #intelligencecollective #codéveloppement

https://www.youtube.com/watch?v=Vg-ftAf5O6M

www.humanance.fr



Prestations

Conseil en stratégie de transformation

Conception de solutions managériales et collaboratives

Accompagnement individuel et collectif : coaching individuel, team-building, co-développement, séminaires et formations



Pour qui ?

Individuel : dirigeant-e-s ; directeurs-trices de projet

Collectif : équipe de direction ; équipe projet ; collectif de coordination ou de pilotage

Secteurs : entreprises et institutions, public et privé.



Comment ?

Les modalités dintervention sont toujours spécifiques à chaque situation, chaque équipe et chaque personne

Elles dépendent du contexte, de la nature de la dynamique collective et des objectifs poursuivis.

Elles nécessitent un échange préalable pour être précisées. chaque équipe et chaque personne

Elles dépendent du contexte, de la nature de la dynamique collective et des objectifs poursuivis.

Elles nécessitent un échange préalable pour être précisées.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Animation d'ateliers

Conseil en management

Animation de formations

Conseil en organisation

Coaching de cadres

Animation de groupes

Coaching professionnel

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeants

Coaching