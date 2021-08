Stéphanie COLSON

L'informatique est un univers toujours en mouvement et travailler au sein d'une banque m'a permis d'avoir une double compétence : It et Financière, sans oublier les aspects organisationnels .

J'ai travaillé essentiellement pour le service Finance ( comptabilité, contrôle de gestion ) principalement dans l'analyse et développement dans l'environnement Oracle. J'ai pu acquérir aussi une forte expérience dans la gestion d'applicatifs métiers et de leur évolution (Release Management).



Mes compétences :

Oracle

Oracle PL/SQL

Oracle Designer 2000

Merise Methodology

UNIX

SQLWindows

Oracle Warehouse Builder

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Excel

Microsoft Access

Cognos Impromptu

COBOL

C++

C Programming Language

Business Objects

SQL

Gestion de projet

Finance

COGNOS REPORT STUDIO