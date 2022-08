Sui-Yin GHEUNG

MOA - Expert Cahiers des Charges et Recettes/Homologation

+ 20 ans d’expériences et missions réalisées permettant la maîtrise des dossiers confiés à la fois Fonctionnelle et Technique.

REFERENCES

-BYOTI (e-commerce Cosmétique)

-BNP Paribas – Caisse d’Epargne

- Caisse de retraite Mornay-Klésia

-Mutuelle MGEN- MG (LA POSTE)

-SNCF (MIF-CIF)

-Société de distribution (Commerce Import-Export)

-VIVARTE (ANDRE, La Halle aux Vêtements)

-VVR Internationale (Achats Internationaux – Distribution)

DEMARCHE PROPOSEE

1) Cahier des Charges

- Cadrage Mission : Définition du Périmètre Organisationnel, Fonctionnel et Technique

- Etat des Lieux (recueil de l’existant : Documentations, Supports et Interviews)

- Recensement des besoins d’évolution

- Rédaction des Cahiers des Charges

- Partage, Validation des Cahiers des Charges



2) Recettes – Homologation

- Cadrage Mission : Définition du Périmètre Organisationnel, Fonctionnel et Technique

- Appropriation : Spécifications fonctionnelles, Modèles de données, documentations Outils, Procédures Métier, Architecture applicative, organisation des services métiers

- Définition du Plan de Recettes (Cahiers de Recettes, Jeux de données, Paramétrages/Habilitations, Participants, Planning, Prerequis, Livrables)

- Homologation (Gestion des anomalies, Compte-Rendus, PV)



Mes compétences :

Conduite du changement

Recette fonctionnelle

Conduite de projet

AMOA SI

DB2

MVS

COBOL

eCommerce

Clipper

UML/OMT

Microsoft Visio

Microsoft Excel

DBase

Audit

Sybase

PC Hardware

Natural Programming Language

Merise Methodology

ITIL

COBIT

CMMi - Capability Maturity Model Integration

UNIX

SDM/LINK

Restitution

Paye/Prsi

Microsoft Project

MEMO

IBM Bookmaster

HTML

CSP

Business Objects

Budgets

AFCEPF Management

ADW

ADABAS Natural