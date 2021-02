Sylvain BRUNEAU

Architecte des systèmes d’informations, je définie les orientations stratégiques en alignant les SI sur le business de l’entreprise tout en m’appuyant sur un schéma directeur optimum garantissant sécurité et évolution.



Pilote de la mise en œuvre de la politique établie, je mets en œuvre des méthodes s’appuyant sur des référentiels standards garantissant fiabilité, évolutivité et disponibilité des systèmes.



Négociateur, j’effectue les sélections des divers équipements (matériel, logiciels et prestations), je gère les sous-traitants et/ou infogérant.



J’assure l’encadrement des ressources humaines aussi bien dans le domaine des études et le pilotage des projets que dans le domaine de l’exploitation des systèmes d’informations.



Rigoureux et à l'écoute, je suis doté de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.



Manager dans l'âme, je fais preuve de charisme, de vision et de hauteur de vue.



Capable de remise en question, je suis force de proposition et sais accompagner le changement.



Mes compétences :

Itil v3

COBIT V4.1

Togaf9

BPMN

UML 2.0

Merise

Prince2

MEGA 2009

One2team

Ms project

Psnext

Sécurité informatique

ERP

SAP

Business intelligence

Business Objects

Crystal reports

SQL Server

UNIFY

Access

Oracle

Windows server

UNIX

Linux

NETWARE

Nagios

Cacti

Exchange 2010

Lotus notes

Groupwise

VMWare

Citrix

Isilog

Pythéas

GLPI

Microsoft office

Microsoft Visio

Mapserver

Jump

MapPoint

ITIL

Togaf

Agresso

UML

Microsoft Windows

XML

Apache

PostgreSQL