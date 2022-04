Sylvain OUNFANA

La réussite professionnelle passe d'abord par la connaissance de soi-même et la mise en adéquation de ses compétences personnelles et professionnelles.

Enthousiaste, créatif, innovateur et rigoureux : des qualités au service de la communication.

Gestion des RP, PAO, Communication Institutionnelle, Image de marque, Évènementiel, Campagnes online et offline : des compétences solides alliant stratégique et opérationnel.



Communication et évènementiel

- Définition de stratégie de communication, mise en place d’actions (communication interne et externe)

- Coordination d’opérations de promotion (tournois sportifs, séminaires, journées à thème…)

- Création graphique (flyers, affiches...) via Adobe CS



Marketing

- Gestion de partenariats et sponsoring de marque (recherche, développement, suivi…)

- Élaboration d’argumentaires de vente et optimisation des offres suivant les cibles commerciales

- Étude de marché et analyse de résultats



Web

- Création et mise à jour de contenu web (structure, contenu, référencement, SEM, SEO, Adwords, Adsense)

- CMS (Joomla)



Gestion de projet

- Etude de faisabilité de projet, rédaction de dossier d’études techniques et commerciales

- Animation de comité de pilotage, gestion de planning / budget / ressources, organisation des activités

- Analyse de résultats, élaboration de recommandations, formation des utilisateurs et amélioration continue



Mes compétences :

Photoshop

Indesing

After effect

Dreamweaver

Joomla

Publicité

Création

Marketing

Communication

E-commerce

Musique

Web

Internet