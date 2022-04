De formation gestion commerciale et comptable, je suis très rigoureux et organisé. J'aime les responsabilités, les défis et les challenges. D'une très bonne culture et connaissance clients, je suis toujours impliqué et motivé par le secteur commercial. Je souhaite continuer de lier services et commerce dans un secteur de distribution même différent de la GSA GMS GSB.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion de projet

Commercialisation