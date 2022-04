Sylvain PILATE

Plus de 20 années d’expérience dans la restauration avec pour mission la gestion de centres de profit et la gestion de projet.

Ouvert au changement de secteur d'activité et à la recherche d'opportunités.



J'ai renforcé mes compétences en étant diplômé d'un MBA en 2016.

Performer, s'adapter, être à l'écoute, autonome et rigoureux sont mes atouts.

Je manage une équipe de managers et les fait adhérer à un projet commun.



Mon gout du service et de l'innovation, je créé de la valeur ajouté à mes clients et mon entreprise.



Mon analyse et mes actions me permettent de réaliser mes objectifs de gestion.



Mes compétences clés :



Commercial

- Répondre aux appels d'offre

- Sales Funnel

- Etre force de proposition pour les clients

- Développer le chiffre d'affaires

- Créer de la valeur ajoutée

- Ecouter et entendre le client

- Mettre le client au cœur de ses intérêts

- Innover pour conquérir



Management

- Animation réseau (manager de manager AM et Cadres)

- Leadership

- Relation avec les partenaires sociaux

- Transmettre la culture du résultat

- Coaching individuel

- Impliquer, motiver les équipes

- Satisfaire et Créer de l'appartenance à l'entreprise

- Développer la performance des collaborateurs

- Recruter

- Fédérer la culture de l'entreprise



Gestion

- Appliquer la stratégie d'entreprise

- Business plan

- Construire les budgets

- Performer les résultats

- Prévisionnel (tendance, évolution des marchés,..)

- Auditer et analyser les résultats

- Capacités de synthèse / reporting



Fidélisation

- Relation client

- Accompagner et comprendre son client

- Elaborer et être en mode projet pour le client

- Anticiper ses besoins

- Innover pour satisfaire

- Fidéliser mon portefeuille client (98% sur 5 ans)



Mes compétences :

Commercial

Gestionnaire centre de profit

Coaching

Négociation

Gestion

Fidélisation client

Management-leadership

Innovation

Culture des resultats