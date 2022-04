Bonjour,



Autonome et fort d’une bonne capacité d’adaptation, j’ai été, au long de 3 ans au sein de la société de service 'CGI', positionné comme responsable technique d’une application de grande envergure. Force de proposition, j’ai aussi pu participer à la prise de décisions visant à améliorer l’efficacité, les performance et la stabilité de cette application.



J'ai dans l'optique de développer mes compétences en conception et ergonomie IHM suite à ma formation d'ingénieur à l'Ecole Nationale Supérieure de Cognitique, c'est pourquoi je m'intéresse à l'expertise de conception, d'intégration, de développement et de manière plus globale d'optimisation.



Mes compétences englobent différents domaines tel que celui de l'utilisabilité IHM, qui regroupe l'ergonomie et le design (pour l'efficacité, l'efficience et la simplicité d'un site), ainsi que le développement web et logiciel. La formation à l'ENSC donne la possibilité de savoir prendre en compte la perception que les utilisateurs auront du système, pour essayer d'analyser et concevoir des interfaces adaptées. Mon parcours professionnel me permet d'avoir une bonne vision de ce qui se fait dans le monde de l'électronisation des grandes sociétés, de leurs besoins mais aussi des services pour répondre à ces besoins.





Saget Sylvain

------------------

Ingénieur en cognitique

IHM et facteurs humains

---------------------

http://sylvain.saget.free.fr

saget.sylvain+viadeo@gmail.com

+33 (0)781082181



Mes compétences :

Conception

Ergonomie

Javascript

WebMethods

SQL

TIBCO

IHM

Delphi

Développement

Virtools

Personal Home Page

Cascading Style Sheets

JQuery

HTML5

CGI Web Development

Audit

NetBeans

MySQL

Microsoft PowerPoint

Macromedia Dreamweaver

Java 2 Enterprise Edition

Java

HTML

Framework

Apple iWork

Adobe Photoshop

AJAX

Intégration web

Zend framework