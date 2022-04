Sylvain VUILLIOT

--- Nous sommes disponibles à partir de FEVRIER 2015 pour une mission de prestation ---



Co-gérant de KaeS, nous accompagnons les petites structures dans la réalisations d'applications métier innovantes.



Basé sur les technologies du web, nous réalisons des applications à destination des appareils mobiles et de bureau modernes et efficaces, avec une approche lean et flexible particulièrement adaptée aux budgets modestes et aux organisations agiles.



Nous venons également de rendre publique notre solution Kadata qui permet enfin aux petites structures de disposer d'une solution métier adaptée à leur besoin tout en restant aussi simple d'usage qu'Excel.



Mes compétences :

Logistique

Supply chain

Systèmes d'Information