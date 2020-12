Sylvie ARNAUD

Une formation de juriste,

Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des Ressources Humaines

Plus de 15 ans de Management d'équipe

Une expérience terrain acquise auprès de Directions Opérationnelles et équipes d'Interventions (Ouvriers, ETAM et IC)

Des capacités relationnelles, de négociation, des qualités d'écoute et de perception de l'environnement



Mes compétences : Communication - Conseil - Développement RH - Droit social - Industrie - Management - Politique



=> Défendre/ Protéger les intérêts de l'entreprise en utilisant les dispositions juridiques comme moyens d'actions : prévenir, protéger et conseiller la Direction

=> Administrer, gérer et veiller au développement du personnel : anticiper le potentiel humain