Sylvie DE BOISFLEURY

Tout d'abord à la conception et à la réalisation de manifestations culturelles dans des centres culturels à Paris (Centre Georges Pompidou), à Barcelone (Musée de l'Urbanisme), à Papeete (Musée historique de la Polynésie française), c'est ensuite dans les années 2000 que je me dirige vers la réalisation de documentaires. Je croise la route de Pierre Bedou, mon associé de toujours, et ensemble, au cours de ces dix dernières années, nous avons acquis un savoir faire et une expertise dans le développement et la mise en place de télévisions panafricaines. Notre force : être parfaitement complémentaire tout en partageant cette même passion de la réalisation de documentaires.



A l'heure d'aujourd'hui, à la tête de deux entreprises Aferka Production et Net'Info



Spécialisations d'Aferka production : Notre entreprise est spécialisée dans la création de documentaires, dans la promotion des entreprises ou des personnes et dans le consulting en média. Nous accordons une grande importance à l'information, la communication et au partage des savoirs.



Net'Info : NET'INFO.tv est un portail VOD qui propose des analyses, des décryptages, des interviews et des documentaires dans toutes les diversités d'Afrique et propose une certaine idée de l'Afrique qui gagne.

NET'INfo.tv est aussi un réseau pour tous ceux qui font l'Afrique.

N'hésitez pas www.netinfo.tv



Mes compétences :

Réalisateur

Journaliste

Communication