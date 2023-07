Sylvie THIEBAULT

J'exerce plusieurs fonctions dans l'industrie Aromatique depuis plus de 20 ans :

Mes expériences les plus marquantes :



* I.F.F. ( 92 Bois-Colombes) : Aromaticienne Senior.

au sein de " European Flavor Creation Center "

De la création à l'innovation (polyvalence des missions).



* PERLAROM (Louvain-la-Neuve / Belgique) : Creative Resources Manager

Responsabilité d'une équipe internationale.(17 pers.)

Interface de différents services : création à production.



J'ai également effectué des missions dans l'industrie de la Parfumerie :

- Créations de notes gourmandes pour fine fragrances (I.F.F)

- Audit qualité /prix : rationalisation de formules (Avy) 06 Grasse



Passionnée par le domaine du goût dans tous ses aspects, disponible rapidement, je souhaite partager mon expérience d'aromaticienne et / ou responsable R&D.







Mes compétences :

- Gestion projets clients pour l'agro-alimentaire

- Organisation / Management

- Négociations clients (technico-commercial)

-Sourcing Matières premières (arômes & parfumerie)