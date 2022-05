Tellier VINCENT

Forts de nos expériences en conseil et formation en prévention des risques, nous nous attachons quotidiennement à anticiper les demandes de nos partenaires. Nous mettons ainsi en oeuvre des méthodologies de travail spécifiques et transmettons ce savoir faire à chacun de nos collaborateurs. Ils peuvent ainsi mettre cette expérience et leurs compétences au service du client et répondre à ses attentes.



Chaque jour, tous les salariés de YSEIS s’engagent pour vous à respecter les valeurs suivantes :

• Communication

• Exemplarité

• Respect

• Innovation

• Persévérance



Mes compétences :

HSE

Prévention des risques

IPRP

Sécurité

CSPS

Formation

Approche ergonomique des situations de travail

Formateur échafaudage, tour d'étaiement, harnais.

Accompagnement systèmes de management Iso 14001 ,

CSPS Niv 1 conception et réalisation

Encadrement SS4

AMO Adjoint