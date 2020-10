Je suis ingénieur en agriculture spécialisé en viticulture et oenologie.



Après un parcours professionnel international, je travaille en R&D pour la station de recherche Agroscope en Suisse, où je prends part aux différents projets d'études viticoles.



Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Thibaut